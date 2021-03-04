Молода дружина 55-річного Віктора Павлика Катерина Репяхова розповіла про несподівану проблему
Як передає Politeka.net, 26-річна дівчина опублікувала свіжі кадри в "сторіз" в Instagram.
"Мені стало погано... недивлячись на те, що я посміхаюся", - зізналася вона.
Дівчина зазначила, що в цей момент її чоловік давав концерт по «Зуму», їй довелося дочекатися завершення, щоб поїхати в клініку, де вона стоїть на обліку.
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«У мене все відносно добре, моє погане самопочуття з вагітністю не пов'язано, з малюком не пов'язано, з маткою, з шийкою матки не пов'язано. А це найголовніше, все інше пройде", - розповіла Катерина після візиту до лікаря.
Вона додала, що через нездужання довелося скорегувати плани.
"Але на концерт сьогодні я не поїду. Сьогодні у нас в Київській області робота, концерт. Побуду будинку, потрібно трошки відпочити, але вдома теж знайдеться робота. У мене ось тут комп'ютер, так що лежу і паралельно працюю", - розповіла дружина Павлика.
Репяхова розповіла про свої заворушення.
"Але, якщо мені не стане краще до завтра, то доведеться прокапатися в пологовому будинку. Страшно боюся, а нам вже їхати в суботу. Сподіваюся все буде добре", - розповіла вона.
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