Відома модель Анастасія Похрещук, зірка "Від пацанки до панянки", влаштувала сміливі танці

На кадрах Анастасія показалася у футболці, шортиках і без білизни. Волосся дівчина залишила розпущеним, а стояла біля комода. Дівчина почала танцювати і веселитися, хвалячись фігурою. Зірка була задоволена собою, примовляючи, що вона найкрутіша. Кадри вийшли кумедними і завзятими. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Хочеш мене? Хочеш і мовчиш", - говорила Анастасія, радіючи перед подругою.

"Я сама класна і весела, пардон за скромність", - написала під публікацією модель.

Фанати подивилися понад 9 тисяч разів відео і написали коментарі:

"Найкрутіша", "Хочу і мовчу", "красуня", "це правда", "Однозначно", "ще горілка", "мільйон разів переглянула".

Раніше ми повідомляли, що зірка Instagram і реаліті-шоу "Від пацанки до панянки" Анастасія Покрещук показала, як їй змінюють зовнішність.

Цього разу Анастасія здивувала відео з салону краси. На кадрах їй фарбують волосся, не шкодуючи фарби. Майстер просто лив фарбу з тюбика і стискав волосся, коли Покрещук все це знімала.

"Коли у майстра поїзд через годину", - написала учасниця реаліті.

Нагадаємо, перероблена Похрещук з "пацанок" показала, якою була до накачаних губ і вилиць

А ще Politeka писала, що матюклива зірка "Від пацанки до панянки" Охрещук приголомшила українців новим відео

Також Politeka повідомляла, що зірка "Від пацанки до панянки" Похрещук без білизни вивалила свій срам перед камерою



