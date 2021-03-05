Український хореограф і суддя шоу "Танці з зірками" Влад Яма блиснув торсом на пляжі

Артист вже тривалий час перебуває за кордоном, повідомляє Politeka.net. Хореограф не забуває ділитися в Instagram знімками того, як проводить час з сім'єю.

Цього разу Влад вирішив опублікувати знімок з пляжу, де позує на самоті.

Хореограф був у шортах з принтом з пальм. Яма похвалився пружним торсом і накачаними руками.

Завершили літній образ окуляри і годинник.

Хореограф поставив геолокацію Тулум (Мексика). Це сучасне місто з курортною зоною і руїнами.

Примітно, що до цього Яма перебував з сім'єю в США.

"Якщо рай існує, він точно схожий на це місце ... 😇", - підписав знімок Влад.

Всього за 10 хвилин пост зібрав понад 200 лайків і кілька коментарів.

"🔥 🔥 🔥 😎", "Гарний вигляд😍 😍 🔥", - написали користувачі мережі.

Раніше ми писали, що Влад Яма народився 10 липня 1982 року в Запоріжжі в родині педагога-історика і викладача гімназії.

На момент народження майбутнього артиста батьки вже виховували старшого сина Дмитра.

Влад зацікавився танцями в п'ятирічному віці. Тоді він випадково потрапив на виступ учасників чемпіонату СРСР з бальних танців. Дитина захопилася танцюристами, відмовившись виходити із залу.

Тоді батьки віддали сина в танцювальний колектив "Крок". Так кар'єра артиста стала рости, а заговорила про нього вся Україна у 2006 році, коли він вперше потрапив на проект "Танці з зірками".

Нагадаємо, суддя " Танців з зірками "Влад Яма осоромився в незвичайному амплуа:"Боязно, стрьомно...".

Як повідомляла Politeka, Розпарений Влад Яма з " Танців з зірками "в халаті показав Нічні забави з сином:" Ух, добре...".

Також Politeka писала, Щасливий Яма з " Танців з зірками "показав свого екзотичного друга, спантеличивши схожістю:"які красені".