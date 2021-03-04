Зірка вирішила нічого не приховувати

Відома американська актриса і співачка Дженніфер Лопес показала себе без косметики крупним планом

Артистка демонструє свою натуральну красу без всяких прикрас, повідомляє Politeka.net. Нещодавно артистка запустила власну лінію косметики, яка допомагає їй підтримувати свою шкіру в тонусі.

Цього разу красуня розмістила відео, на якому показала себе без косметики. (Щоб подивитися, доскрольте до кінця сторінки)

Артистка записувала селфі-відео, піднісши камеру ближче. Лопес прибрала волосся в високий пучок, з якого вибилися кілька пасом.

Зірка показала "голе" обличчя, на ньому помітні зморшки і темні кола під очима. Темні брови були акуратно вищипані.

Шкіра злегка блищала, а її колір був нерівним.

У відео співачка побажала всім доброго ранку.

Всього за 15 хвилин пост зібрав понад 300 тисяч лайків і багато коментарів. Користувачі мережі написали багато приємного в бік зовнішності Джей Ло.

Варто відзначити, що Дженніфер Лопес не робила пластичних операцій, а також не використовує філери.

У цьому впевнена дерматовенеролог Аміна Пірманова. Оцінивши зовнішність артистки, фахівець розповіла, що у тієї м'язовий тип старіння шкіри. Такі люди дуже довго зберігають молодість. У них середня кількість жирової клітковини і виражені м'язи (помітні щічки, які утворюються за рахунок м'язів на обличчі).

До слова, також експерт зазначила, що, можливо Джей Ло робила операцію на носі в далекій молодості.