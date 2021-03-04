Чарівна Олена Кравець розсмішила кумедним перфомансом, ось це номер

Як передає Politeka.net, в Instagram Олени Кравець з'явилося кумедне відео, яке демонструє дивовижну гру Кравець, як актриси і майстри своєї справи (щоб подивитися весь ролик, доскролльте сторінку до кінця).

Суть відео така, що її героїня прокидається в ліжку з чоловіком, не знаючи хто він, дівчина одягає окуляри і розуміє, що знаходиться в ліжку з незнайомцем.

Незрівнянна гра Олени заворожує, вона прокоментувала відео репліками своєї героїні:

"О, Боже мій! Ганьба яка, Господи! Це ганьба! Це фіаско! Так просто".

У відео не показують, хто ж опинився в одному ліжку з Кравець, мабуть, щоб підігріти інтерес до нового випуску "Кварталу 95". Однак видно, як Олена надто вже переживає про те, що трапилося, розуміючи, що могло статися "найстрашніше".

Олена для відео вибрала білу сорочку з чорними гудзиками і чорний топ, на шиї у знаменитості подвійний ланцюжок, чокер, з діамантами. Волосся гумористка зав'язала в неохайний пучок, і зачіска виглядає трохи розпатланою. Від "чоловіка" видна тільки рука, яка лежить на бильці ліжка в футболці з коротким рукавом.

Вона нескінченно говорить, поправляючи розстебнуту сорочку, то одягаючи, то знімаючи окуляри, і тремтячими руками дивиться то на чоловіка, то на випиті пляшки з-під шампанського.

Раніше Кравець публікувала запрошення для своїх фанатів дивитися "Ліпсінк батл", в якому вона однією з перших візьме участь. Як раніше заявлялося, Олена буде пародіювати американську зірку Тіну Тернер.

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