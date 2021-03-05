Телеведуча Леся Нікітюк похвалилася незвичайним снымком "на паспорт", зробленим перед дзеркалом

Популярна телеведуча звикла розбурхувати публіку різними витівками і дивувати перетвореннями на фото в Instagram. Так як Леся володіє тонким почуттям гумору, свої кадри вона підписує не менш оригінально.

Цього разу артистка показала фігуру в чорному боді без принтів на тонких лямках і виставила сідниці в сторону, підкреслюючи лінію стегон. Під час того, як зірка прогнулася, в кадр потрапив і домашній улюблениць Лесі – собачка Рафік, якого вона так любить.

"Фото на паспорт😁», - жартівливо підмітила струнка Нікітюк.

Користувачі Мережі ж звернули увагу не тільки на фігуру Лесі, але ще і на погляд домашнього вихованця: «Рафік милується; очманів навіть Рафік; Боже, як Рафік на вас дивиться; везе ж песику, яку красу бачить😁 🤩; супер на заміну фото 25 років)🔥; рафіку, мабуть, ракурс дуже навіть подобається; і На паспорт Рафіка?; Рафік хоче кусь, кусь😁 #новийхит#; Рафік в шоці❤❤; порядна дружина 😂; вже як Седокова".

Раніше Леся вирішила похвалитися зміною зачіски і стилю, а також заінтригувала заявою в мережі. Так, образ, в якому Нікітюк постала перед шанувальниками, створений спеціально для яскравої весни.

Її одяг у фіолетово-бузкових відтінках підкреслила світлий тон шкіри, а також ідеально гармоніювала з букетом квітів, що стоїть поруч. Зірка була у футболці з принтом у вигляді рожевого м'якого ведмедя-іграшки на грудях, подовженому піджаку і міні-спідниці з маленьким розрізом і бахромою.

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