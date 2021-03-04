Ведуча ТСН на телеканалі "1+1" Марічка Падалко вирішила поділитися рецептом смачного десерту
Улюблениця глядачів, як виявилося, не тільки зірка на телебаченні, але і на кухні, передає Politeka.net. Ведуча новин вирішила розкрити рецепт смачного десерту в своєму Instagram.
"Легкий, весняний десерт, який можна і готувати, і їсти з дітьми через безпеку його інгредієнтів. А WOW-ефект, коли буде різати "торт", гарантований! У народі його називають "бите скло"", - поділилася Марічка.
Отже, знадобляться:
- 600 гр сметани (20-30% жирності);
- три види різнобарвного желе;
- желатин, 25 гр (для згущення сметани).
- цукрова пудра (на смак)
Приготування:
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Желе приготувати за інструкцією. Збити сметану з цукровою пудрою.
Ємність з готовим желе опустити на кілька хвилин в гарячу воду. Потім перевернути на дошку і нарізати кубиками. Готуємо желатин (вистачить 100-150 мл води) і з'єднати зі сметанним кремом.
Далі потрібно швидко об'єднати в "торт", адже желатин починає застигати:
а) можна або все змішати в мисці, де готували сметану;
б) або ж викладати шарами в форму.
Замість форми все може застигнути у звичайній мисці (салатниці).
Даємо торту загуснути в холодильнику, далі знову опускаємо ємність в гарячу воду на кілька хвилин і перевертаємо на тарілку. Тут дуже важливо не поспішати! Краще нехай він трохи "потече", ніж поспішити перевернути, і частина, яка вже "відійшла" від миски, під своєю вагою впаде в тарілку, а частина, не встигла "відійти", залишиться у формі.
Якщо поки відігрівали десерт, сметана трохи потекла в желе, ви можете ватним диском, змоченим в теплій воді, обережно очистити «скло».
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