В українського співака Олега Винника з'явився новий двійник

Артист користується великою популярністю, тому вже неодноразово ставав героєм різних шоу, пише Politeka.net. Крім того, співака постійно намагаються спародіювати.

Так, цього разу героїня шоу "Холостячка", актриса Ксенія Мішина навіть змогла заткнути за пояс всіх пародистів. У новому шоу "Ліпсінк Батл" артистка вийшла на сцену в образі Олега Винника.

Красуню можна не впізнати - на ній перука зі світлого волосся, чорна косуха і сині джинси. Акторка співала, наслідуючи манеру улюбленця мільйонів, а за її спиною можна помітити підтанцьовку.

"Ксенія Мішина в образі Олега Винника на сенсаційному шоу #ліпсінкбатл 🤩

Вже в першому епізоді за звання кращого пародиста країни боротиметься зоряна пара Олександра Еллерта і Ксенії Мішиної. Ксенія постане в образі Олега Винника і виконає головний хіт артиста «Вовчиця», а Олександр Еллерт приміряє образ популярної поп-співачки Брітні Спірс.

Як тобі образ Ксенії?",- написали автори поста.

За півгодини публікація зібрала майже 6000 лайків і багато коментарів. У коментарях користувачі мережі розділилися в думках.

"Ваууу", "не те, просто не її образ (","у вас одні шоу навколо одних і тих же "зірок". Чому не можна було придумати щось інше? Де нові артисти? Я звичайно розумію, що Винника люблять всі, але а як же хлопці, які перемогли на Голосі, на інших талановитих шоу??!!!", "Ксюша ❤️ гарніше Винника🔥 🔥 🔥!".

Нагадаємо, що Олег Винник і Дорофєєва зчепилися на "Голосі країни", Кароль теж у справі: "я буду боротися!".

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