Не відразу зважився все розповісти

Український хореограф і суддя шоу "Танці з зірками" Влад Яма похвалився райським відпочинком разом з дружиною

Про це повідомляє Politeka.net з посиланням на сторінку артиста в Instagram.

Під час недавнього сімейного відпочинку в США Владу вдалося залишити сина і провести трохи часу наодинці з дружиною Лілією.

Подружжя встигло зганяти в Мексику.

І хоча всю поїзду в США Яма активно демонстрував в Мережі, цей епізод він вирішили приберегти і викласти тільки зараз.

"Вау, просто космос", - захоплено відреагувала на місцеві види Лілія Яма.

"Дружина щаслива. Що ще потрібно?» ,- зазначив у свою чергу Влад.

"Навіть я ледь не плачу", - додав він.

Також Яма показав віллу, в якій оселився разом з дружиною на відпочинку. "Якщо є рай на землі, то він саме тут", - каже Лілія.

"Заради цього хочеться працювати весь рік", - додав коментар хореограф.

Просто на терасі розташований невеликий басейн, а далі відкривається приголомшливий вид.

Судячи з геотегу, Влад Яма з дружиною відвідали дрейній мексіанський горою Тулум. Подружжю там так сподобалося, що вони вирішили приїхати туди ще раз.

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