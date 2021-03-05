Український хореограф і суддя шоу "Танці з зірками" Влад Яма похвалився райським відпочинком разом з дружиною
Про це повідомляє Politeka.net з посиланням на сторінку артиста в Instagram.
Під час недавнього сімейного відпочинку в США Владу вдалося залишити сина і провести трохи часу наодинці з дружиною Лілією.
Подружжя встигло зганяти в Мексику.
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І хоча всю поїзду в США Яма активно демонстрував в Мережі, цей епізод він вирішили приберегти і викласти тільки зараз.
"Вау, просто космос", - захоплено відреагувала на місцеві види Лілія Яма.
"Дружина щаслива. Що ще потрібно?» ,- зазначив у свою чергу Влад.
"Навіть я ледь не плачу", - додав він.
Також Яма показав віллу, в якій оселився разом з дружиною на відпочинку. "Якщо є рай на землі, то він саме тут", - каже Лілія.
"Заради цього хочеться працювати весь рік", - додав коментар хореограф.
Просто на терасі розташований невеликий басейн, а далі відкривається приголомшливий вид.
Судячи з геотегу, Влад Яма з дружиною відвідали дрейній мексіанський горою Тулум. Подружжю там так сподобалося, що вони вирішили приїхати туди ще раз.
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