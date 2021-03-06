Популярна українська ведуча Маша Єфросиніна показала, в чому хоче зустріти свого чоловіка

Зірка знімається в різних проектах і веде власний Ютуб-канал, повідомляє Politeka.net. В одному з останніх постів Маша поскаржилася, що рідко бачить чоловіка.

Красуня вирішила здивувати чоловіка, з'явившись перед ним в несподіваному образі, щоб додати "вогника" відносинам.

Ведуча опублікувала відповідне відео у своєму Instagram. (Щоб подивитися, досрольте до кінця сторінки)

"Коли чоловік попросив надіти щось се**уальне", - написала Маша на початку відео.

Після цього брюнетка відкрила двері й з'явилася в костюмі горили. Зірка красиво порухалася, а на тлі звучала пісня зі словами: "Просто здравствуй, просто как дела?".

"Так рідко бачу чоловіка останнім часом. Треба б додати у відносини вогню", - написала Єфросиніна.

За 13 годин відео зібрало понад 200 тисяч переглядів і багато коментарів.

"Марія, на вас хоч мішок з під картоплі надіти, все одно мега сек * * ена😍", " 😂 😂 😂 се**уальна як ніколи 😁Ви прекрасні😍 😍", " дуже сексі🔥 🔥 😂 😂 😂. А головне тепло👏", " я одна не зрозуміла по костюму, що це за звір? 🤔 🤔 🤣 🤣 🤣 ", "Маша, ви найкраща😂 😂 😂", "зрозуміють ті, хто довго в шлюбі", " Чоловік не втік?😂 😂 😂 ", "У нас така ж ситуація !!! У мене кегурумі крокодила", " Ахаха 🔥 🔥 🔥наряд бомба😂", " без костюма буде се**уальніше 😉", "Прям жаришка", - написали користувачі мережі.

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