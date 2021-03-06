Легенда "Танців з зірками" Ілона Гвоздьова розкрила деякі деталі закулісся популярного танцювального шоу і зізналася, чому не вийшла на паркет з Олегом Винником

Як повідомляє Politeka.net, популярна українська хореограф і учасниця проекту "Танці з зірками" Ілона Гвоздьова в інтерв'ю в програмі "DOROTYE" розкрила деякі таємниці закулісся шоу і зізналася, чому не станцювала на проекті з Олегом Винником.

Виявилося, що спочатку танцівниця повинна була бути в парі з Володарем вовчиць Винником, проте вибрала собі в партнери Володимира Остапчука. За словами Ілони, вона поступила прагматично, а причина виявилася дуже проста – у Вови був більш вільний графік, що передбачало більше часу на репетиції. Щільний графік Винника з його концертами і гастролями міг перешкоджати репетиціям.

"Були моменти, коли мене запитували, з ким би я вважала за краще брати участь. Я на той момент вибрала Володю. Не хочу образити Олега ні в якому разі. Я його вибрала лише по тому моменту, що на відміну від Олега, Вова був з більш вільним графіком, ніж Винник з його концертами і роз'їздами", - розповіла Гвоздьова.

Однак, як відомо, співпраця з Остапчуком Закінчилася скандалами - під час участі в "Танцях з зірками" телеведучий оголосив про розлучення з дружиною. Це своєю чергою породило чутки про можливі стосунки Вови з Ілоною. За словами хореографа, у неї в родині теж були скандали через це.

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