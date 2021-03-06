Переможниця шоу "Холостяк" Даша Квіткова відповіла шанувальникам на хвилюючі питання
Герой шоу "Холостяк", радіоведучий Микита Добринін, був підкорений Дашею, пише Politeka.net. Після проекту пара продовжила стосунки, одружилася і тепер чекає дитину.
У обох з'явилася маса шанувальників, які стежать за їх життям і готові дізнаватися про них все нове. Цього разу Даша вирішила відповісти в сторіс на найбільш хвилюючі питання.
Так, Квіткова розповіла, що різниця у віці між нею і її коханим становить 10 років, однак це абсолютно не відчувається.
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Також дружина Добриніна розповіла, що зараз вони планують партнерські пологи.
Крім того, попри зовнішню ідилію, у подружжя трапляються розбіжності.
"Ми ще та парочка. Я така горда, ви б знали) намагаємося просто завжди шукати компроміси й розуміти, що відносини наші важливіше всіх сварок і суперечок", - поділилася дівчина в одному з сторіс.
Також користувачі Мережі запитували про вагітність. Зокрема, Даша розповіла, що відчула ворушіння малюка на 15-16 тижні.
"Лікар говорив, що я рано почну відчувати, так як я масюня", - повідомила Квіткова.
Раніше ми писали, що Даша Квіткова на проекті після першої зустрічі не сподобалася Микиті Добриніну, який вважав її нещирою і хотів навіть розпрощатися з нею. Однак друзі відрадили його виганяти дівчину з проекту, а пізніше між парою виникла іскра, завдяки якій все і "закрутилося".
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