"Сказати жахливо - це нічого не сказати"

Співачка Таїсія Повалій поділилася відвертою розповіддю

Як передає Politeka.net, 56-річна артистка, яка зараз живе і працює в Росії, написала про все у себе в мікроблозі в Instagram.

Повалій дуже емоційно повідала про свої пригоди.

"Отже! Ось і розповіла Я вам про свої складнощі! Як страждала, як боялася жити, як не бачила майбутнього! І скажу чесно, це було жахливо! Навіть сказати жахливо-це нічого не сказати! Падала, падала, як поранений птах! І в якийсь той момент, як власне і завжди, мене підхопили Небеса і стали обдаровувати мене Чудесами! Обдаровувати, щоб я знову захотіла жити! Щоб я знову змогла любити!"- написала вона.

Повалій зазначила, що завдяки цьому всьому стала сильнішою.

"Сьогодні я підводжу риску! Вже все сказано! Знімаю з себе всі тяжкості і залишаю їх в минулому! І тепер я відкриваю новий чистий аркуш історії! Ніколи не втомлюся вам дякувати, мої рідні, улюблені Люди, мої дорогі Передплатники! Завжди мене відчували і підтримували своєю присутністю в моєму житті! Люблю вас всім серцем! Спасибі вам всім і спасибі небесам за все!» - додала артистка.

Фолловери пишуть співачці слова підтримки і радіють виходу її нової пісні.

Нагадаємо, нещодавно Повалій похвалилася поповненням в сім'ї, вона завела кішку, яку назвала шоколадкою.

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