Українська співачка Тіна Кароль блиснула формами в декольте
Артистка розбурхує фантазії шанувальників новими стильними образами, пише Politeka.net. Зірка вибирає вбрання, що підкреслюють її шикарні форми.
Цього разу знаменитість записала селфі-відео, блиснувши бюстом у відвертому декольте. Тіна одягла чорне плаття, яке трималося на її грудях. Співачка піднесла камеру ближче, відобразивши спокусливі об'єми у всій красі.
Зверху Кароль одягла білу сорочку, зробивши образ трохи скромніше.
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Пізніше зірка показала своє обличчя. Артистка зробила макіяж з акцентом на червоні губи. Її очі сяяли, а вона посміхалася.
Співачка прибрала волосся у високий хвіст, посвітивши сережками у вухах.
У такому образі Кароль з'явилася в новому шоу "Ліпсінк Батл".
"Це буде дуже смішно і несподівано кожну хвилину. Реально нові емоції від постійного сміху і подиву, якими смішними можуть бути наші суперзірки", - написала Тіна.
Кадри не зібрали багато лайків і коментарів у відкритому доступі, адже в сторіс немає такої можливості.
Раніше ми писали, що Тіна Кароль стала однією з ведучих шоу "Ліпсінк Батл". Колегою артистки виявився репер Потап.
У передачі знаменитості розіб'ються на пари, пародіюючи своїх кумирів.
Так, наприклад, героїня шоу "Холостячка" Ксенія Мішина спародіювала співака Олега Винника, а її коханий, Олександр Еллерт, постане в образі поп-принцеси Брітні Спірс.
Шоу стартує вже днями на одному з українських телеканалів.
Нагадаємо, що казково красива Кароль зізналася, що знайшла щастя: «це реально подарунок небес».
Також Politeka писала, що Тіна Кароль в шкіряних ботфортах ошелешила вульгарною витівкою на камеру.