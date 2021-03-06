Популярна українська співачка Злата Огневич вразила формами без білизни в легкій сукні

Артистка просто доводить до запаморочення своїми відвертими образами, пише Politeka.net. Співачка позувала цього разу в красивій легкій сукні. Ніжна тканина красиво лягла на бюсті, підкреслюючи найінтимніші деталі. (Щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки)

Відверте декольте додало ще більше пікантності образу.

В цей час її сукню підняла і трясла дівчина, а також Злату обдував вентилятор для ефектності кадру. Зірка стояла на шпильках, піднявши рівну ніжку.

Завершили образ довгі жовті рукавички і макіяж з акцентом на губи.

"Настільки красиві зйомки 🎥, що я просто не можу втриматися! Хочу показати вам хоча б частину))) знімали промо для нового синглу, реліз якого запланований на квітень 🔥", - написала Злата.

За 15 хвилин пост зібрав понад 2000 переглядів і багато коментарів.

"Дуже круто", " красуня Злата 🌹🌷🌹🌷🌹🌹🌹🌷🌹🌷🌹", "вогонь!!!", "Який сьогодні дивовижний день, куди не подивлюся, навколо мене все так красиво☺ зайшла в інсту, тут ви не менш прекрасне.Швидше б почути🎧 Ваш новий сингл😍 🙌 🌺 🌺 🌺", " чорт візьми, це гаряче!!!!!🔥 🔥 ", "Богиня!!!❤ ️ ❤ ️ ❤ ️ ", "Ти розкішна", " Ось, тема грудей починає потихеньку розкриватися. Чекаємо продовження 😍 🔥 🔥 🔥 ", "Нічого собі"," Здрастуйте красуня, яка ви сек**альна"," фіалка розцвіла", - написали користувачі мережі.

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