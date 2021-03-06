Відома модель Кайя Гербер, дочка легендарної красуні Сінді Кроуфорд, показала себе на прогулянці

На фото Кайя здалася в легкій білій сарафані без білизни. Дівчина доповнила образ вінком, а волосся залишила розпущеним. Красуня позувала в полі серед трави і квітів, але фокус був на її зовнішності. В руках Гербер тримала великий флакон з квіточками на кришці. Кадр вийшов досить ніжним і привабливим, адже дочка Кроуфорд виглядає розкішно. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

Фанати поставили понад 126 тисяч лайків і написали коментарі:

"Галон золота", "ти така задушлива", "так прекрасно", "Ей дівчинка", "чудова", "чиста краса", "Вау, люблю цю Кайю", "пахне душею добре", " я просто в непритомності від такої краси. Така райська", "жінка, але красива", "ти така яскрава", "Привіт з Німеччини", "Кайя, Я так тебе люблю", "красива Кайя Гербер", "Привіт весна, це березень".

Ми писали, що 19-річна американська модель Кайя Гербер, дочка королеви подіуму Сінді Кроуфорд, звела з розуму кадрами спокушання.

Модель постала в глибинах Греції, біля вікових валунів в розкішній чорній сукні з тканини, схожої на шкіру, з шалено красивим декольте. Кайя не одягла бюстгальтера, чим порадувала своїх фанатів, так як відкрила прекрасний вид на пружні принади.

Нагадаємо, дочка Кроуфорд без білизни і сорому дозволила насолодитися прекрасним

А ще Politeka писала, що 19-річна дочка Сінді Кроуфорд відмовилася від білизни, прикривши пружності лише прозорою сіткою

Також Politeka повідомляла, що 19-річна дочка Сінді Кроуфорд в міні-бікіні здалася в несподіваній компанії



