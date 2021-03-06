Відома модель Еллен Сантана, яка кілька років тому отримала титул за найкрасивіші сідниці, показала себе з подружкою

На кадрах Еллен здалася в чорній сукні з бахромою, великим декольте і без білизни. Дівчина знімала себе на телефон, коли її подруга розкрила ширше рот і зібралася взяти і вкусити за бюст красуню. Парочка посміхалася і розважалася, демонструючи розкішні форми. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

Фанати подивилися ролик більше 2 тисяч разів і написали коментарі:

"Богиня", "чудово", "красиві", "так прекрасно", "доведеться набити руку цим смачним жучкам", "Дозволь мені зробити це", "красиві груди", "дуже інтелектуально", " Еллен. Тобі завжди так красиво чуттєво і чарівно", "будь проклятий цей сексуальний колір обличчя", "ти дуже красива і занадто мила", "прекрасна кішка, чудова дорога і улюблена подруга".

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На фото Еллен позує в білому топіку і трусиках, а на талії можна побачити великий пояс. Красуня доповнила образ білими кросівками, а стояла на зеленій травичці. Зірка зібрала волосся в хвіст, щоб не заважали, і посміхалася.

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