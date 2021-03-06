Відома співачка Юлія Саніна, зірка "Танців з зірками", показала себе показала себе в запальному образі

На фото Саніна здалася в чорному вбранні з вирізом на нозі, животику і плечі. Красуня була з коротким волоссям, демонструючи образ для кліпу, який тільки вийшов. Зірка здалася в декількох позах і ракурсах, демонструючи свою вражаючу красу. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Чому ми не приділяємо уваги нашим мінімальним потребам: бути почутим і вислуханим, бути обійнятим коханою людиною?! Тому що на тлі воєн, криз, екологічних проблем, світової глобалізації та іншого, вони здаються дурницями, що не заслуговують на увагу капризами... я хочу, щоб ми говорили, коли нам боляче, навіть якщо це здається незначним. Я хочу, щоб ми обіймали один одного, тому що це важливо", - написала зірка під фото.

Фанати поставили понад 17 тисяч лайків і написали коментарі:

"А мені зачіска не сподобалася ось взагалі, весь кліп тільки на невдалу зачіску і дивилася. Хоча творчість групи схвалюю і навіть слухаю!", "Не закохуватися в Юлю, не закохуватися в Юлю, не закохуватися... Чорт", "о, Вікторія Бекхем", " фізична форма реально дуже вражає. Мабуть, ідеальна взагалі кондиція фігури, прямо відчувається пекельна робота над собою".

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