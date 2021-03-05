Відома українська модель і телеведуча Катя Осадча сяяла в красивій сукні
Зірка підкорила сміливим образом у вбранні без білизни, повідомляє Politeka.net. Осадча залишається однією з найпопулярніших телеведучих в Україні. На сторінку зірки підписані 1,6 мільйона користувачів мережі, яких модель регулярно балує, дозволяючи зазирнути за кадр.
Так, в новому сторіс телеведуча показала, як готується до чергових зйомок, зробивши селфі в гримерці. Катя навела камеру телефону на дзеркало.
Красуня присіла на стілець і показала себе в сяючому вбранні. Легка тканина обтягнула оголений бюст, що було видно з найпотаємніших деталей. Маленький розріз трохи оголив животик телеведучої.
Вона підкреслила тонку талію поясом під колір сукні.
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Осадча зробила макіяж з акцентом на очі, вона посміхалася і виглядала свіжо і щасливо, а аксесуари позаду неї створювали якийсь німб над головою - просто неземна жінка.
Публікація не зібрала багато лайків і коментарів у відкритому доступі, адже в сторіс немає такої можливості.
Нагадаємо, Катя Осадча народилася 12 вересня 1983 року в Києві в благополучній родині. З дитинства вона була творчою особистістю - відвідувала уроки музики і наполегливо займалася в танцювальному ансамблі «Соколята».
Красуня росла високою, саме тому вступила в Київську модельну школу «Багіра», вже в 13 років успішно закінчила навчання і вступила у світ модельного бізнесу.
Осадча досягла великих висот, попрацювавши за кордоном. Однак у 18 - вона повернулася на Батьківщину, вирішивши стати тележурналістською.
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