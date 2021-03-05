Ресторатор і суддя кулінарного шоу "МастерШеф" Ектор Хіменес-Браво похвалився фігурою на відвертих фото
Як передає Politeka.net, 49-річний шеф-кухар опублікував свіжі знімки у своєму мікроблозі в Instagram, на яких постав у міні-плавках.
"Пішов - одягнувся, як просили. Але прийшла вона і сказала, що на пляжі можна і в плавках 🌊 А до батьків треба прислухатися», - написав він.
Ектор показав фото, на якому зображений в бірюзових міні-плавках з червоними смужками, сонцезахисних окулярах і капелюсі. На іншому фото до нього приєднувалася моложава мама. Жінка була одягнена в легку блакитну сукню з квітковим малюнком.
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Фотографії активно коментують фоловери судді "Майстер Шефа".
"Завжди звикла вас бачити стриманим пристойним, а тут в трусах якось не дуже«," а що в Колумбії такі труселі ще в моді? Будь ласка, переодягніть Ектора в шорти«,» яке гаряче перше фото, і це не від сонця«, " Мама пишається таким красивим сином. Дайте їй можливість насолодитися цією красою«, " а що це за крила за спиною?", "Мачо», "у вас неймовірно відмінна форма, не бачу причин її приховувати", "Огого у вас в штанях", - пишуть в коментарях.
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