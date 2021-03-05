Відома модель і співачка Тетяна Котова, колишня солістка ВІА Гри, показала, як підтримує фігуру в тонусі

На фото Тетяна здалася в шортиках, кросівках і білому ТОПі. Зірка сиділа на м'ячику, розставивши ніжки, а образ доповнила пов'язкою на волосся. Котова знімала себе на телефон, демонструючи розкішну фігуру перед дзеркалом. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Мальдіви Мальдівами, а тренування за розкладом.

А то після такого відпочинку і смачної їжі доведеться відписуватися від усіх подруг-красунь, закривати вдома дзеркала і взагалі видалити аккаунт в

Instagram", - написала зірка під фото.

Фанати поставили майже 8 тисяч лайків і написали коментарі:

"Тетяна відмінно виглядаєш", " Таня, молодець! Мене захоплює твоя воля і сила духу" ," ви навіть на відпочинку займаєтеся, це дуже круто", " як же ми любимо згущувати фарби, на комплімент напрошуєшся ?", "Так, особливо те, як ви доглядаєте за своїм тілом, це ж просто неймовірно", "ви як завжди виглядаєте прекрасно", "чорні кулі і Котова".

Ми писали, що відома модель і співачка Тетяна Котова постала в спортивному образі.

Знаменитість постала в короткому топі і спортивних штанях світло-сірого кольору. Короткий верх костюма підскочив від того, що модель підняла руки. Пружний животик так і приковував до себе погляд.

Нагадаємо, екс- "ВІА Гра" Котова захопила апетитними вигинами в міні-сукні

А ще Politeka писала, що екс-ВІА Гра Котова потрясла своєю пишністю в мереживній білизні

Також Politeka повідомляла, що роздягнена екс - "ВІА Гра" Котова поніжилася на шовкових простирадлах



