Відома актриса Ольга Куриленко, яка зіграла роль дівчини Джеймса Бонда, показала себе, захопивши розкішним образом

На фото Куриленко позує в чорній приталеній сукні. Зірка доповнила образ чорно-білим шарфом, яким обмотала шию. Волосся у дівчини були зібрані назад, а дивилася красуня прямо в об'єктив камери. Кадр вийшов досить цікавим і ефектним, адже Ольга виглядає бездоганно. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Всім відмінних вихідних!",- написала зірка під фотографією.

Фанати поставили понад 10 тисяч лайків і написали коментарі:

"Красива, як завжди", "чудова", "Богиня", "оглушлива", "виглядає як завжди карколомно, бажаю вам хороших вихідних", " з наступаючим 8 березня Вас!", "Боже, яке гарне фото. Воно просто спливло і скрасило мій день", "як красиво", "я люблю тебе так сильно", "спасибі, хороших вихідних".

Ми писали, що знаменита актриса українського походження Ольга Куриленко показала селфі, на якому позує з «голим» обличчям.

Так, Ольга вирішила порадувати фанатів простим домашнім Селфі. На знімку 41-річна актриса позує прямо перед камерою крупним планом. Це фото відрізняється від багатьох інших знімків красуні тим, що на ньому вона позує без косметики на обличчі.

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