Відома актриса Мер'єм Узерлі, зірка серіалу "Величне століття", показала себе в свіжому образі
На фото красуня здалася в брючному костюмі і червоних туфлях. Мер'єм доповнила образ кофтиною під піджаком, яка частково була мереживною. Волосся у Узерлі залишилися розпущеним, а позувала актриса на стільці, демонструючи кілька запальних поз. Цікаво, що на одному з фото зірка була з сигаретою. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.
Фанати поставили майже 60 тисяч лайків і засипали красуню компліментами:
"Люблю"," така красива, я люблю тебе"," Ти такий милий"," я люблю тебе, моя найкраща актриса"," жінка-вампір"," мій ангел, моє серце, моя любов"," завжди красива, я дивлюся на Султана, я люблю тебе бачити"," мила, красива жінка"," які гарні фото далі"," вона знову почала курити"," вона дійсно сказала","Хюррем Султан заборонено палити".
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Ми писали, що відома актриса Мер'єм Узерлі зачарувала весняним настроєм в розшитому квіточками вбранні.
На фото Мер'єм позувала в картатому піджаку, розшитому яскравими квіточками червоних, синіх, жовтих квітів. Узерлі під піджак одягла чорний топік, який вигідно показував її пишні "персики".
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