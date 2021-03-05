Відома актриса Мер'єм Узерлі, зірка серіалу "Величне століття", показала себе в свіжому образі

На фото красуня здалася в брючному костюмі і червоних туфлях. Мер'єм доповнила образ кофтиною під піджаком, яка частково була мереживною. Волосся у Узерлі залишилися розпущеним, а позувала актриса на стільці, демонструючи кілька запальних поз. Цікаво, що на одному з фото зірка була з сигаретою. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

Фанати поставили майже 60 тисяч лайків і засипали красуню компліментами:

"Люблю"," така красива, я люблю тебе"," Ти такий милий"," я люблю тебе, моя найкраща актриса"," жінка-вампір"," мій ангел, моє серце, моя любов"," завжди красива, я дивлюся на Султана, я люблю тебе бачити"," мила, красива жінка"," які гарні фото далі"," вона знову почала курити"," вона дійсно сказала","Хюррем Султан заборонено палити".

Ми писали, що відома актриса Мер'єм Узерлі зачарувала весняним настроєм в розшитому квіточками вбранні.

На фото Мер'єм позувала в картатому піджаку, розшитому яскравими квіточками червоних, синіх, жовтих квітів. Узерлі під піджак одягла чорний топік, який вигідно показував її пишні "персики".

Нагадаємо, Мер'єм Узерлі з "чудового століття" вразила красою на вулицях вечірнього міста

А ще Politeka писала, що Мер'єм Узерлі з "чудового століття" вразила розміром декольте, розстебнувши сорочку

Також Politeka повідомляла, що розбита Мер'єм Узерлі з " чудового століття» задерла пустотливе плаття, довівши, що ще о-го-го



