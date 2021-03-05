Популярний артист Макс Барських розчулив шанувальників чарівним фото з мамою лілією і згадав своє дитинство

Як повідомляє Politeka.net, днями епатажний український виконавець Макс Барських ніжно привітав свою маму лілію з днем народження. Артист опублікував чарівний знімок, на якому позує з ще зовсім молоденькою мамою-блондинкою, а в підписі до кадру залишив миле привітання.

Як видно, на фотографії Макс і Лілія відображені в затишному кафе, вони обидва мило посміхаються, дивлячись в об'єктив. Мама виконавця виглядає просто приголомшливо, а вік і важка доля, нібито зовсім не відобразилися на її зовнішності. "Сьогодні День Народження у мамусечки @bortnikliliia. Люблю тебе", - зворушливо написав Барських у підписі до кадру. А шанувальники співака приєдналися до привітань в коментарях до кадру.

Відзначимо, що про важку долю мами з чоловіком-алкоголіком Макс розповідав кілька років тому в одному з інтерв'ю українському глянцю. За словами артиста, дитинство у нього було важким, адже в родині був питущий батько. А мама Лілія сама тягнула на собі трьох дітей і домашній побут, ще й багато працювала. Важких спогадів у Макса за його життя накопичилося багато.

"В основному вони пов'язані з насильством і рукоприкладством, алкогольною залежністю батька... Іноді я згадую певні сцени з життя і дивуюся, як мені вдалося зберегти психіку і залишитися нормальною людиною через час."- розповідає Макс. вона також поділився, як одного разу його брат бився з батьком. "Мій брат бився з батьком, коли той повернувся додому п'яним і хотів зайнятися вихованням дітей", - розповів Барських. У 17 років майбутній артист перебрався до столиці і почав жити самостійно.

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