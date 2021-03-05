Відома модель Таня Брик, зірка "Супер Топ-модель по-українськи", показала, як проводить вечір

На фото Тетяна здалася в легкій блузі з малюнками квітів і білих штанях. Зірка сиділа біля стіни, демонструючи свою ідеальну красу. Брик доповнила образ великими сережками, а волосся залишила розпущеним. Як можна зрозуміти, модель збиралася випити ігристого вина з креветками, провівши час за переглядом телешоу. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Купила Просекко і креветки. Вечір сильною і незалежною....Готуюся до прем'єри Холостяк, а ви будете дивитися?",- написала Тетяна.

Фанати поставили майже 20 тисяч лайків і написали коментарі:

"Яка красива, не можу", "ні, як добре, що не страждаю цими шоу"," Боже, яка красуня", " яка красива! Дуже вам йде блуза", "Таня, дуже красиво з таким фарбуванням і довгою", "Таня, розрив просто", " я одна не дивлюся це шоу?".

Ми писали, що модель і переможниця "Супер Топ-модель по-українськи" Таня Брик розповіла про правильне схуднення.

Розповідаючи про те, як знайти мотивацію і сили для того, щоб скинути вагу, дівчина підкреслила, що досить просто подивитися в дзеркало. Якщо ви і тоді не захочете нічого міняти, значить вас все влаштовує. У цьому і весь секрет.

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