Відома співачка Анастасія Кумейко, колишня солістка групи Nikita, показала себе в новому образі

На фото Кумейко здалася в білому костюмі, який виявився повністю прозорим. Під ним можна побачити трусики на мотузочках, а бюст Анастасія вирішила прикрити рукою. Дівчина стояла перед дзеркалом з лампами і знімала себе на телефон. Красуня волосся зібрала назад, хвалячись бездоганною фігурою. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Сезон стратосфери відкритий", - написала Анастасія під фотографією.

Фанати не ставили лайки і не писали Коментарі, але зазвичай красуню засипають компліментами:

"Анастасія - ви прекрасні. Жіночність плюс сексуальність, грація і краса. У вас все в одному флаконі", "Божественно красива", "Вау", " зазвичай люблю гумор))..але тут перше що прийшло...нічого собі, у вогнях..))), "Настя, ти стріляєш - як завжди", " ви така чарівна...".

Ми писали, що співачка і діджей Анастасія Кумейко, колишня солістка групи "Nikita", похвалилася фігурою в рожевій білизні.

Красуня була в обтягуючому топі-ліфчику на тонких білих бретельках.

Зірка одягла трусики такого ж кольору, гумка яких впивалася в шкіру.

На першому знімку співачка позувала на столі, підігнувши ніжки.

"Коли, якщо не зараз? ✨", - написала Кумейко.

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