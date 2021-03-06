Популярна українська співачка Ольга Полякова знову відзначилася на шоу "Маска" і змусила зал аплодувати

Як повідомляє Politeka.net, популярна українська суперзірка Ольга Полякова бере участь у яскравому шоу "Маска", на якому пристрасті, так і киплять. Українці відзначають, що серед усіх зіркових детективів проекту суперблондинка найемоційніша і прямолінійна, а через свою гостру мову вже кілька разів потрапляла в скандали. Нещодавно на сторінці шоу в соцмережі Instagram опублікували короткий відеоанонс нового випуску програми, в якому Оля знову "запалила".

Так, в короткому ролику можна побачити, що Полякова прийшла на ефір в черговому дивовижному образі, а висловлює свої думки все так же емоційно – у своєму стилі. Фраза, очевидно, вирвана з контексту, але каже співачка так: "Ви знаєте, що ми ніколи не дорослішаємо. Змінюються тільки ці довбані цифри в цьому довбаному паспорті. А розуму...". Ця фраза викликала бурхливу реакцію і колег Олі за столом, і ведучого, і залу, який почав голосно аплодувати після висловлювання артистки.

У підписі до анонсу написано: "Правда життя від Олі Полякової. Друзі, згодні з нашим детективом? Не пропустіть новий випуск гіпершоу МАСКА вже завтра, 6 березня о 21:00 на @kanalukraina!". Звичайно ж користувачі кинулися обговорювати нове відео, відзначаючи, що Полякова права у своїй думці. Багато хто також почав обговорювати незвичайний наряд зірки, а інші в цілому діляться враженнями від шоу "Маска".

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