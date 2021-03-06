Відома актриса Лера Товстолес, зірка "Жіночого кварталу", показала, як релаксує

На фото Лера здалася в чорно-білому купальнику, сидячи у воді. Дівчина зібрала волосся в хвіст, а під очима можна побачити патчі. Товстолес дивилася в камеру, демонструючи свої розваги. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Кайфую", - написала зірка під фото.

На другому кадрі дівчина вже закінчила свої приємні процедури. Зірка їхала в автомобілі і хвалилася розкішним волоссям, за які взялася рукою.

"Ну блондинка ж", - переконувала себе Лера в підписі.

Фанати не ставили лайки і не писали Коментарі, але зазвичай зірку без уваги не залишають:

"Мати, ну ти акуратніше з такими фотками", "і де водяться такі панянки", "захоплені всі вами дружно", "Боже, яка фігура", "Вау", "красива", "Лерка, я осліпла", "Королева балу", "Воу, воу, легше", "Лера, як же вам йде".

Ми писали, що актриса Лера Товстолес з "жіночого кварталу" роздражнила пікантною фотосесією.

Довгонога зірка вразила чуттєвими позами, змусивши чоловіків ковтати слинки. На деяких кадрах дівчина ефектно присіла, вигнувши спинку, щоб надати ще більше пристрасті. Від цих ніжних вигинів неможливо відірвати погляд.

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