Відома модель Жизель Олівейра, зірка "Victoria's Secret", показала себе у свіжому образі

На фото зірка здалася в білому топі і шортиках, а образ доповнила кофтою, яку вирішила залишити розстебнутою. Дівчина стояла біля стіни, а волосся залишила розпущеним, але заправила пов'язкою. Олівейра показала себе з декількох ракурсів, демонструючи бездоганну красу. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Починаючи з березня", - написала зірка під фото.

Фанати поставили понад 3 тисячі лайків і написали коментарі:

"Так жарко в обігу", " тобі подобається?", "Модель 90-х років", "красиве фото", "прекрасна моя любов", " красиві кадри !!", "це було знято так красиво", "відчуваю, що Жизель виглядає бездоганно", "розкішна дитинко", "неможливо перестати дивитися", "макіяж королеви", "мені пощастило побачити все це досконалість в цьому чудовому образі", "ми раді бачити вас у Венері".

Ми писали, що відома модель Жизель Олівейра показала нові фото в ефектній і відвертій сукні.

Сукня чудово підкреслює струнку фігуру моделі. Воно з довгими рукавами, однак при цьому дуже коротке, і у нього є пікантні вирізи на боках. Крім того, спина на сукні - повністю відкрита, тому фото ззаду вийшло особливо ефектним.

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