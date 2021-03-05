Відома модель Жизель Олівейра, зірка "Victoria's Secret", показала себе у свіжому образі
На фото зірка здалася в білому топі і шортиках, а образ доповнила кофтою, яку вирішила залишити розстебнутою. Дівчина стояла біля стіни, а волосся залишила розпущеним, але заправила пов'язкою. Олівейра показала себе з декількох ракурсів, демонструючи бездоганну красу. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.
"Починаючи з березня", - написала зірка під фото.
Фанати поставили понад 3 тисячі лайків і написали коментарі:
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"Так жарко в обігу", " тобі подобається?", "Модель 90-х років", "красиве фото", "прекрасна моя любов", " красиві кадри !!", "це було знято так красиво", "відчуваю, що Жизель виглядає бездоганно", "розкішна дитинко", "неможливо перестати дивитися", "макіяж королеви", "мені пощастило побачити все це досконалість в цьому чудовому образі", "ми раді бачити вас у Венері".
Ми писали, що відома модель Жизель Олівейра показала нові фото в ефектній і відвертій сукні.
Сукня чудово підкреслює струнку фігуру моделі. Воно з довгими рукавами, однак при цьому дуже коротке, і у нього є пікантні вирізи на боках. Крім того, спина на сукні - повністю відкрита, тому фото ззаду вийшло особливо ефектним.
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