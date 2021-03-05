Відома українська телеведуча Ольга Фреймут здивувала публіку незвичайним фото із загадковим красенем

Як повідомляє Politeka.net, популярна українська телеведуча Ольга Фреймут свого часу прославилася, як скандальний Ревізор у програмі "Ревізор" на Новому каналі. Після цього у телезірки було ще багато проектів, а деякий час тому вона за кордоном отримала сертифікат викладача етикету. Так що тепер Оля частенько в своєму Instagram ділиться з шанувальниками порадами на цю тему.

А нещодавно Фреймут опублікувала в Instagram-сторіс цікаве фото, на якому позує в незвичайному образі в компанії красивого молодого чоловіка. Як видно, перед камерою парочка з'явилася, сидячи на сходинках в затишній кімнаті, телезірка притулилася до чоловіка і грайливо поклала долоньки йому на коліно. Перед камерою Ольга позує в яскравому довгому платті цікавого відтінку і візерунка, яке підкреслило її витончену фігурку. Волосся зірки розпущене і акуратно укладене, а на її обличчі легкий макіяж і чарівна посмішка, вона дивиться прямо в камеру, притулившись до плеча свого друга.

Бородатий молодий чоловік теж дуже ошатний - на ньому стильний картатий костюм і біла сорочка без краватки. Він злегка обіймає Олю і теж дивиться в об'єктив. З інших сторіс Ольги можна дізнатися, що вона побувала у Львові, де зустріла фанатів своєї книги "Де їсть і з ким спить Фреймут". Також Телезірка в кінці опублікувала миле фото вже зі своїм чоловіком.

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