Відома актриса Ольга Куриленко, яка зіграла роль дівчини Джеймса Бонда, показала себе в цікавому вбранні

На кадрах Ольга позувала в білій сукні з поясом і невеликому декольте. Дівчина була без взуття, закрутившись біля стіни, щоб підняти нижню частину вбрання. Сукня настільки піднялася, що можна практично побачити верхню частину ніжок. На другому фото Куриленко зняли в момент руху, а на останньому - актриса просто стояла біля стіни в наряді. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

Фанати поставили понад 30 тисяч лайків і написали коментарі:

"Слов'янська красуня", "чудова", "піднесена", " прекрасна дівчина в красивій сукні...", "Гарна сукня", "Богиня", "Ура така красива", "природна краса", "неймовірна", "ти така красива", "чудова", "дуже-дуже красиво, з настанням прекрасних днів", " Білий тобі добре виглядає. Моя королева".

Повідомлялося, що українська актриса Куриленко порадувала фанатів оригінальним чином.

У Instagram відома актриса розмістила незвичайне арт-фото зі стрижкою в костюмі Єви. Одягом для дівчини послужили руки, які модель схрестила в області грудей. Модель і кіноактриса Ольга Куриленко використовувала фільтр, і обрамила своє розпатлане волосся зірочками.

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