Відома модель Соня Євдокименко, внучка легендарної української співачки Софії Ротару, показала себе на прогулянці в Парижі

На фото Соня здалася в білій сукні з великим розрізом на нозі, а зверху накинула плащ, який вирішила залишити розкритим. Завдяки цьому можна легко побачити розкішні ніжки, які залишилися не прикриті. Дівчина сиділа на даху, недалеко від Ейфелевої вежі. Як можна зрозуміти, знімок був зроблений в столиці Франції-Парижі. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Мальовничий спогад. На честь тижня моди в Парижі"", - написала красуня під фотографією.

Світлана і Руслан Євдокименко (мати і батько красуні) відразу з'явилися в коментарях, поставивши по серцю для дочки.

Фанати поставили більше тисячі лайків і написали коментарі:

"Романтична", " Париж чи Лондон більше подобається ?", "Париж, молодість і Романтика!", "Я не дівчинка, але ще НЕ жінка)", " Ух ти, моя улюблениця. Мешканка Нью-Йорка".

Ми писали, що юна внучка відомої легендарної співачки Софії Ротару похвалилася красою у весняному вбранні.



"Повільно, але вірно виходять весняні сукні", - написала вона.

Соня Євдокименко відображена в легкій довгій білій сукні в чорний горошок. Родзинкою вбрання стали відкриті плечі і об'ємні рукава.

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