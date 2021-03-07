Красуня не втомлюється стежити за собою

Відома українська співачка Санта Дімопулос, зірка "Танців з зірками", показала, як зустрічає вихідні

На кадрі Дімопулос здалася в кофті і штанях, а образ доповнила бейсболкою. Красуня позувала перед дзеркалом, знімаючи себе на телефон у спортзалі. Дівчина спочатку показала свою фігуру, після цього перевела камеру на вікно - хвалячись сонячною погодою. У підсумку Санта продемонструвала ще кілька тренажерів, а після завершила зйомку. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Добрий суботній ранок. Сонечко світить. Всім гарного дня", - сказала Санта в ролику.

Фанати не ставили лайки і не писали Коментарі, але зазвичай зірку засипають компліментами:

"Санта, Ви прекрасні", "ідеально", "Шикарно", "про Боги, як красиво", "Санта, Ви неймовірна жінка", " оплески. незаконно бути такою красивою", "Санта, на Вас не те що Діор, мішок Одягни - буде шикарно".

Ми писали, що українська співачка Санта Дімопулос розповіла про свої уподобання.

"Я вважаю себе новатором і ще, часом, - героїнею фільму про майбутнє. З таким сюжетом, знаєте, де світ змінюється на краще і настає час інновацій. Мені подобається ділитися зі світом інноваціями, подобається їх помічати, знаходити і приводити в життя", - зізналася співачка.

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