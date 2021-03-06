Відмовившись рік тому від королівських обов'язків, принц Гаррі і його дружина, колишня актриса Меган Марк, позбулися й державного фінансування

До цього батько Гаррі, принц Уельський, покривав більшу частину витрат, включаючи зарплати персоналу і поїздки. Ці витрати становили приблизно $800 000 на рік, пише Forbes.

Переїзд герцогів Сассекських в США став можливим завдяки покійній матері Гаррі, принцесі Діані, яка залишила синові спадок у розмірі приблизно $10 млн. Маркл вклала в їх "втечу" ще близько $2 млн доходів від зйомок у фільмах і телесеріалах, головним чином в багатосерійній юридичній драмі «Форс-мажори».

Як відомо, влітку минулого року пара придбала особняк вартістю $14,7 млн в Санта-Барбарі. Вони внесли початковий внесок за будинок у розмірі $5 млн і тепер виплачують іпотеку майже в $10 млн.

Крім того, герцог і герцогиня повернули королівській родині $3 млн, витрачені на ремонт Фрогмор-котеджу, який залишається їхнім будинком у Великобританії.

У підсумку у принца Гаррі і Меган залишається надиво скромна сума приблизно в $5 млн (з урахуванням придбаного в Каліфорнії особняка їх стан оцінюється в $10 млн). Принаймні, поки вони не почали отримувати доходи від своїх проектів зі світовими компаніями - потоковими мультимедіа.

Так, раніше герцоги оголосили про співпрацю зі Spotify. Вони планують випускати подкасти та передачі. Контракт строком на три роки може принести їм гонорар від $15 млн до $18 млн.

Крім того у вересні 2020 року Меган і Гаррі підписали п'ятирічний контракт на $100 млн з Netflix на виробництво документальних, художніх фільмів та серіалів, а також шоу і дитячих програм. Це, мабуть, найбільше джерело їх доходів. Правда, ще невідомо, чи отримала парочка хоча б аванс. Раніше ми розповідали, герцоги Сассекські дали скандальне інтерв'ю Опрі Вінфрі, яке має вийти 7 березня. Меган і Гаррі розповіли деталі свого переїзду в США. Так, дружина принца звинуватила Букенгемський палац у навмисній брехні, щоб зганьбити їх з чоловіком репутацію. Зокрема, нещодавно були оприлюднені листи колишнього прес-секретаря пари Джейсона Кнауфа зі скаргами на негідну поведінку Маркл щодо слуг.

Нагадаємо, Маркл опинилася в центрі нового скандалу через своїх помічниць, деталі: "Зацькувала і змусила..."

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