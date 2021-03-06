Український виконавець Віталій Козловський показав дивне фото з сивиною у свій день народження
Як повідомляє Politeka.net, відомий український виконавець Віталій Козловський не перестає дивувати публіку екстравагантними образами та дивовижними експериментами у творчості та житті. Бородатий красень активний користувач Instagram, де часто радує шанувальників яскравими фото і відео. Так, у свій день народження, 6 березня, артист виклав у соцмережі незвичайну фотографію, на якій у нього несподівано з'явилася сивина.
На новому знімку, який Віталік зробив сам, він розкинувся в кріслі і гордовито дивиться в об'єктив. Перед камерою артист з'явився в чорному светрі, а в цілому він виглядає похмурим і сумним. Найбільше привертає увагу різко з'явилася сивина на волоссі, бровах і бороді Козловського, вона здорово додає йому віку. Відзначимо, що Віталіку тільки виповнилося 35 років, і сивина, швидше за все, бутафорна.
У підписі до публікації Козловський написав: "На рік старше. Спасибі батькам за життя і вам, мої дорогі друзі, за хороші привітання!". Шанувальники тут же кинулися обговорювати нове фото артиста, засинаючи його компліментами і привітаннями з днем народження. "З днем народження", "Будь здоровий і щасливий", "Віталік, з днем народження! Бажаю всього найкращого тобі", "Вітаємо тебе від душі! Будь щасливий! Будь щасливий так, як хочеться саме тобі. І нескінченного тобі натхнення. У всьому! Нехай твоя музика звучить! Обіймаємо в 4 руки!", "З днем народження", - пишуть в коментарях до фото Козловського.
Ані Лорак прийшла до Кіркорова з колишнім чоловіком Муратом, світиться від щастя: "Серце у неї золоте"
51-річна Дженніфер Лопес в "дірявій" міні-сукні розбурхала пікантною позою: "так, королева!"
Галкін вивів у світ Аллу Пугачову з новим обличчям, фото облетіли мережу: "Жах, хто це?"
Кадри зі змученим після реанімації Григорієм Чапкісом злили в мережу, що з ним зараз: "Дуже сумно"
71-річна Пугачова задерла спідницю і показала молодим, як треба запалювати: "Страшно дивитися, не впади, мати"
Нагадаємо, Козловський показав, як змінювався з роками: відео перетворення, "Я пам'ятаю цього хлопчика...".
Як повідомляла Politeka, Екснаречена Віталія Козловського опинилася у в'язниці, з'ясувалася причина: "Мені страшно".
Також Politeka писала, Козловський вийшов на мороз в образі зухвалого викрадача сердець, вразивши виглядом: "Тобі не холодно?".