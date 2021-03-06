Український виконавець Віталій Козловський показав дивне фото з сивиною у свій день народження

Як повідомляє Politeka.net, відомий український виконавець Віталій Козловський не перестає дивувати публіку екстравагантними образами та дивовижними експериментами у творчості та житті. Бородатий красень активний користувач Instagram, де часто радує шанувальників яскравими фото і відео. Так, у свій день народження, 6 березня, артист виклав у соцмережі незвичайну фотографію, на якій у нього несподівано з'явилася сивина.

На новому знімку, який Віталік зробив сам, він розкинувся в кріслі і гордовито дивиться в об'єктив. Перед камерою артист з'явився в чорному светрі, а в цілому він виглядає похмурим і сумним. Найбільше привертає увагу різко з'явилася сивина на волоссі, бровах і бороді Козловського, вона здорово додає йому віку. Відзначимо, що Віталіку тільки виповнилося 35 років, і сивина, швидше за все, бутафорна.

У підписі до публікації Козловський написав: "На рік старше. Спасибі батькам за життя і вам, мої дорогі друзі, за хороші привітання!". Шанувальники тут же кинулися обговорювати нове фото артиста, засинаючи його компліментами і привітаннями з днем народження. "З днем народження", "Будь здоровий і щасливий", "Віталік, з днем народження! Бажаю всього найкращого тобі", "Вітаємо тебе від душі! Будь щасливий! Будь щасливий так, як хочеться саме тобі. І нескінченного тобі натхнення. У всьому! Нехай твоя музика звучить! Обіймаємо в 4 руки!", "З днем народження", - пишуть в коментарях до фото Козловського.

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