Відома модель Хлої Кардашьян показала себе в свіжому образі, захопивши фанатів

На фото Хлої здалася в міні-шортиках і ТОПі чорного кольору. Кардашьян позувала біля стіни, схрестивши ніжки, щоб підкреслити апетитні форми. Волосся у красуні залишилися розпущеним, а дивилася дівчина в камеру, хвалячись яскравим мейкапом. На другому знімку модель вже здалася більш віддалено, щоб захопити ідеальними ніжками. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

Фанати поставили майже мільйон лайків і написали коментарі:

"Це волосся", "Боже, приголомшливо", " а ось і я. які у вас ще 2 бажання ??", "вони і їх рішучість бути брюнетками"," Королева"," краща жінка в світі", " така красива, люблю тебе !!!", "Ти така красива", "хороша дівчина", "ти така красива", "щасливої п'ятниці", "Я так тебе люблю, КоКо", "Ти така шикарна", "Ти така красива", "ти любов всього мого життя, я люблю тебе красиво".

Ми писали, що знаменита Кім Кардашьян показала свою зоряну сестру Хлої без одягу.

Так, зірка поділилася фотографією Хлої, на якій та позує в гримерці. При цьому на ній немає одягу: модель прикрита тільки рушником. Хлої тримає руки над головою, поки над нею працює візажист.

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