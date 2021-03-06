Публіка не перестає обговорювати співачку Аллу Пугачову, яка все молодиться, та її сім'ю

Як передає Politeka.net, на одній з фан-сторінок 71-річної артистки опублікували рідкісний кадр, на якому вона постала разом зі своєю семирічною донькою Єлизаветою.

Випадковий знімок, мабуть, був зроблений в гримерці. Алла Борисівна сиділа на червоному диванчику, будучи в картатій кофті та вузьких чорних брюках, з пишною кучерявою зачіскою і смокі-макіяжем.

Ліза стояла перед нею в джинсовому костюмчику і рожевих чобітках. У дівчинки була незвичайна зачіска, з заплетеним в "колосок" волоссям. Поруч з ними стояв чоловік з букетом квітів, обличчя якого було обрізано.

"З мамулечкою ❤️😍 #єлизаветагалкіна #аллапугачева", - підписано фото.

Користувачі кинулися обговорювати побачене. Більшість, звичайно, розхвалили милашку Лізу, але деякі здивувалися зовнішності Примадонни, яка, за словами користувачів, здала останнім часом - навіть яскравий макіяж нездатний вже приховати глибокі зморшки.

"Яке гарне волосся у Лізи! 😍"

"Щось мамі тлумачить😀 ручкою намагається допомогти донести 😀 Лізочка, розумничка!❤️"

"Єлизаветка зі старенькою"

"І Алла і Ліза чарівні❤"

Раніше ми розповідали, в Мережу злили фото Пугачової з Філіпом Кіркоровим і Ігорем Крутим. Алла Борисівна позувала в чорній сукні вище колін, з вишитим птахом на грудях і широким поясом. Однак, навіть кокетливий наряд не врятував артистку від провалу. В очі відразу ж впадає її постарілий вигляд: глибокі зморшки, мішки під очима - таку "в'ялість" вже не заховати під тонною косметики.

Нагадаємо, в Мережі показали розкішний замок Галкіна з висоти, який він звів для Пугачової :" на мільярд"

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