Популярна співачка Віра Брежнєва кардинально змінила імідж і грайливо заспівала на камеру свій новий хіт

Як повідомляє Politeka.net, популярна співачка і дружина Костянтина Меладзе Віра Брежнєва, яка нещодавно відзначила свій 39-й день народження, не перестає дивувати публіку яскравими публікаціями у своєму Instagram. Нещодавно красуня опублікувала у своєму мікроблозі кумедне відео, на якому з'явилася в абсолютно новому образі і виконала свій новий хіт.

Як видно, Віра відображена в затишній кімнаті, вона трохи пританцьовує і завзято співає свою нову пісню "Ти не один". Перед камерою артистка з'явилася в чарівно образі - на ній стильний чорний піджак, а волосся в об'ємному кучерявому укладанні виглядає, як мила хмарка на голові. Свій образ зірка доповнила легким природним макіяжем і величезними прозорими окулярами.

У підписі до публікації Брежнєва розповіла, що для неї означає Музика. "Музика - це самий прямий шлях для того, щоб передати емоції, почуття, думки. І я дуже рада бачити, що Ви отримали меседж, який є в новому треку "Ти не один", - написала співачка. Така публікація не залишилася без уваги шанувальників зіркової красуні, новий образ віри і її свіжий трек засипають компліментами в коментарях до фото. Багато відзначили, що зірці дуже йде такий стиль, а окуляри надають їй деякого шарму.

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