Відома модель Ніколь Потуральски, колишня кохана Бреда Пітта, показала новий образ, розповівши про молодість

На фото Ніколь здалася у візерунковій кофтині і шкіряних штанях. Зірка стояла біля стіни, витягнувши руку, щоб показати бездоганну фігуру. Потуральскі перед камерою, показуючи не тільки ідеальну талію, але і ніжки. А на останньому кадрі модель похвалилася чорними черевиками. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Моє виправдання в тому, що я молода. Готові до сонячного дня?",- написала Ніколь під фотографією.

Фанати поставили понад 5 тисяч лайків і написали коментарі:

"Прекрасно", "Люблю", "так приємно вау", "я ніколи не зможу насититися цими очима", " де ти купила цю сорочку? Це так класно!", "звідки твої чоботи ??", "Красива", "молода, красива, розумна і хороша мама", "так, але туфлі не лол", "можу сказати, що ти красивіше, ніж коли-небудь, 4-е фото приголомшливе".

Ми писали, що відома модель Ніколь Потуральскі блиснула формами в черговому гарячому Селфі.

Потуральскі зробила селфі, сидячи біля дзеркала. Модель навела камеру, блиснувши своїм шикарним відображенням.

Ніколь позувала в жовтому топіку на ґудзиках. Здавалося, наряд був не за розміром, саме тому пишні груди без білизни здалася в довгому розрізі.

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