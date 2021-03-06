Популярна українська співачка і актриса Надія Мейхер порадувала шанувальників чарівним фото

Як повідомляє Politeka.net, популярна співачка і актриса Надія Мейхер, яка починала свою зоряну кар'єру в групі "ВІА Гра", часто радує публіку яскравими публікаціями у своєму мікроблозі в Instagram. Нещодавно 38-річна красуня опублікувала в соцмережі чарівне фото, яким просто звела з розуму своїх фанатів.

На новій фотографії Надія постала на огляд публіки в цікавому образі - на ній закритий чорний светр з коміром, поверх якого вона одягла стильний темний піджак в клітку з дрібними сріблястими блискітками. Коротке волосся співачки завиті в кокетливі кучері і недбало укладені, а на її обличчі легкий природний макіяж і чарівна посмішка, зірка ніби про щось розмріялася, і посмішка не сходить з її обличчя.

У підписі до фотографії Мейхер загадково написала про вихід за рамки: "У дійсному міститься не більше, ніж у можливому... Вийшовши за рамки своєї дійсності, і неможливе стає можливим. Що думаєте з цього приводу?". Звичайно ж фанати не залишили без уваги таку публікацію артистки, її завалюють компліментами і відповідями на питання в коментарях до фото. "Просто дуже красива дівчина", "Яка ви красива! Неможливо відірвати очей! І посмішка... Божественна!", "Надія, ви прекрасні! Абсолютно з вами згоден!", "Як я тебе обожнюю", "Надія, класне фото!", "У житті іноді доводиться виходити за рамки", - пишуть в коментарях до фото Мейхер.

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