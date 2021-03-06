Українська співачка Таїсія Повалій, яка подалася на "заробітки" до Росії, викликала фурор несподіваним оголошенням

Як передає Politeka.net, 56-річна зірка опублікувала свіже фото в своєму мікроблозі в Instagram, на якому постала разом зі співаком Сергієм Трофімовим.

Помолоділа Таїсія аж розцвіла поруч з колегою, вхопившись за його руку. Повалій була в чорній сукні-балахоні, доповнивши лук довгою прикрасою з квітами й намистинами.

У підписі зірка сповістила про свій дует з Трофімовим:

"8 березня дивіться на Першому святковий концерт, присвячений дорогим жінкам! З Сергієм заспівали надзвичайно світлу, наповнену щирістю і любов'ю пісню! З наступаючим, милі рідні жінки ! ❤ ️ ❤ ️ ❤ ️ @zvezdatrof #Повалій #таїсіяповалій #povaliy".

Користувачі кинулися коментувати побачене:

"Таєчка, виглядаєте дуже класно🔥 🥰дуже несподіваний дует! Хочеться вже послухати і подивитися😍чекаємо!!!❤️"

"Ми зробимо вигляд, ніби не знаємо, що це за пісня. 😜 Чекаємо ефір! Таєчка, ви приголомшливо виглядаєте! Просто цукерка!👍"

"Тая, ви принадність 👍. Дуже хочеться подивитися ваш новий дует!!! Напевно черга була заспівати з вами?👏"

"Красоточка наша! Порадували! Пісня звучить ласкаво, мелодійно! Хороший вибір!❤️"

"Краще би без Сергія! Пробачте"

Раніше ми повідомляли, публіка накинулася на Повалій, обговорюючи її "перероблену" зовнішність. Не секрет, що артистка, щоб зберегти молодість, не раз вдавалася до послуг лікарів та "агресивної косметології".

"Прекрасний голос! Але губи - дуже невдало вийшли... 😢 "; "Взагалі на себе не схожа"; " Тая - вам треба переробити обличчя. Ви на себе не схожі зовсім. Якби не голос і ваша сторінка з нету... не впізнати зовсім", - відреагували шанувальники на опубліковане в Instagram відео.

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