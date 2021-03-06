Співачка Камалія, яка одружена з мільярдером Мохаммадом Захуром, розбередила серця сумною звісткою

Як передає Politeka.net, найбагатша співачка України опублікувала свіже фото в своєму мікроблозі в Instagram, на якому постала з найкращим другом - собакою на прізвисько Шерхан. Тварина нещодавно померла, тому Камалія оплакує її в соцмережі.

43-річна зірка зворушливо попрощалася з улюбленцем - аж за душу бере:

"Пішов на веселку мій друг босерон Шерхан. Ти - найкращий пес у світі, пам'ятатиму тебе завжди. Дякую за 13 років дружби!".

До речі, босеронів ще називають французьскими вівчарками.

Користувачі підтримали Камалію теплими словами:

"Тварини, як члени сім'ї, до них дуже прив'язуєшся і оплакуєш, як рідну людину.😢"

"Це дуже важка втрата, наші молодші друзі, які вміють говорити очима, емоціями і люблячим серцем"

"М'яких хмар і світлої яскравої веселки хлопчикові 🙏 🌈 "

"Співчуваю..."

"😢спи спокійно друг"

"😢як я вам співчуваю. У нас котик був, прожив 22 роки, і в минулому році пішов... я три місяці ридала"

Раніше Камалія порадувала шанувальників сімейним фото з чоловіком і семирічними доньками-близнючками Мірабеллою і Арабеллою. Батьки сиділи на гойдалках, тримаючи дітей на колінах.

У підписі співачка привітала українців з початком весни.

"💯 Коли я бачу Вас - то у мене від щастя серце посміхається. Ви прекрасні"; "Квіточки-девчатка на галявині☀️️️. Щасливе сімейство 💞"; "радий, дивлячись на вас. Ось начебто чужі люди, а приємно і завжди посміхаюся вам❤️", - відреагували шанувальники.

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