Відома українська актриса Ольга Сумська показала себе в цікавому ретро-образі

На фото Ольга здалася в латексному вбранні з червоною сукнею знизу. Образ Сумська доповнила золотим ременем. Актриса позувала біля причалу, демонструючи накручене волосся, за які красуня взялася руками. Кадр вийшов досить цікавим, адже на ньому можна побачити, як легенда українського кіно виглядала в 90-х роках. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Моя героїня з 90-тих..Навіть не пам'ятаю,який фільм... Але є до чого прагнути...",- написала красуня під фотографією.

Фанати поставили понад 2 тисячі лайків і написали коментарі:

"Вау", " Клас. Зараз це в тренді", "який раритет", "ніжки клас"," Оля, ви чарівна"," Мій улюблений фільм з Вами: "Принцеса на бобах" Ви там просто найкрутіша"," а стиль який актуальний"," зірка, красуня", " з наступаючим святом 8 березня, Вас! Щастя і любові", "Згадала бабця, як дівкою була".

Повідомлялося, що знаменита українська актриса Ольга Сумська показала романтичне фото з чоловіком.

Ольга Сумська і Віталій Борисюк зображені в ресторані з келихами червоного вина. Подружжя притиснулося один до одного і посміхаючись дивилося в камеру. Пара виглядала по справжньому щасливою.

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