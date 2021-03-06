Відома співачка Міша Романова, колишня солістка групи ВІА Гра і подруга Макса Барських, показала себе у весняному образі

На фото Міша здалася в чорному топі і штанях. Наряд у красуні був з вирізами, але привертав увагу тугий топ, який розривався від пишного бюста дівчини. Романова запустила пальчики рук в штани, роблячи кадр максимально гарячим. Волосся у дівчини майоріли на вітрі, додаючи руху кадру. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Люблю весну за те, що все потопає в квітах. Чоловіки, не чекайте з таким трепетом 8 березня, балуйте своїх улюблених дівчаток якомога частіше", - написала дівчина під фото.

Фанати поставили понад 3 тисячі лайків і написали коментарі:

"головний спонсор мозолів на руках чоловіків", "дівчинка, вау", "Ну крім того що допустимо", "навіть не дізнався спершу", "зі святом, дорога Міша!Будь завжди такою красивою".

Ми писали, що екс-солістка "ВІА Гри", близька подруга виконавця Макса Барських, Міша Романова, блиснула формами в міні-сукні.

Міша позувала цього разу в блискучій міні-сукні з дуже сміливим декольте. З глибокого вирізу ледь не вивалювався бюст без білизни. Тонку талію підкреслив чорний поясок. Співачка розпустила довге волосся, яке лягло акуратною хвилею набік.

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