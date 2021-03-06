Відома актриса Ольга Куриленко, яка зіграла роль подружки Джеймса Бонда, показала як виглядає у другій половині дня

На фото Ольга позувала у світлому вбранні, стоячи біля фотостени. Куриленко залишила волосся розпущеним, а образ доповнила яскравим мейкапом. Дівчина посміхалася, демонструючи природну красу. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Після полудня! # Щасливої суботи", - підписала фото зірка.

Фанати поставили майже 10 тисяч лайків і написали коментарі:

"Як мило, Ольга", "добрий-добрий, Оленька"," прекрасний вартовий"," як завжди красиво"," Богиня", " Доброго ранку з Міннесоти!", "Нескінченна Краса", " я впевнений, що ви щось пропустили у своєму списку хештегів?", "З суботою .... Прекрасна Ольга", "улюблений Страж", "яка ти красива", " завжди чудово .. !!! У моєму рейтингу Ви номер один", "сяє зсередини", "красива, Добрий день", " ти така красуня ...".

Ми писали, що відома модель і актриса Ольга Куриленко, яка зіграла роль дівчини Джеймса Бонда, підкорила образом в шубі.

Красуня прибрала волосся назад. Її красиву зовнішність підкреслив макіяж-чорна підводка по внутрішньому століттю і блиск на губах.

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