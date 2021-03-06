Внучка Народного артиста України Григорія Чапкіса Анна Сафрончик здивувала природною красою на фото біля моря

Як повідомляє Politeka.net, 40-річна внучка легендарного судді шоу "Танці з зірками" Григорія Чапкіса Анна Сафрончик багато років живе в Італії, де побудувала успішну акторську і модельну кар'єру. Красуня з українським корінням дуже полюбилася італійцям, вона знялася в багатьох фільмах і стала героїнею безлічі глянців. Анна активний користувач Instagram, де часто радує публіку яскравими фото і Відео зі свого життя. Так, нещодавно модель виклала в соцмережі чарівне фото біля моря, на якому показала всю свою природну красу.

Як видно, Анна відображена на тлі приголомшливого морського пейзажу. На прогулянку вона вийшла в легкому світлому светрі, під яким явно немає білизни, адже просвічуються перси. Волосся актриси розпущене і розпатлане морським бризом, а на обличчі немає макіяжу, вона уважно дивиться в камеру.

У підписі до фотографії Сафрончик загадково написала: "Ми повинні вчитися біля моря імпровізувати і відпускати, а у неба – не мати обмежень і кордонів". Звичайно ж така публікація не залишилася без уваги шанувальників зіркової красуні, Анну тут же почали засипати компліментами, захоплюючись її незвичайним фото. Багато в коментарях відзначили, що модель має просто приголомшливу природну красу і навіть не думає старіти.

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