Солістка з "НеАнгелів" Вікторія Смеюха дала привід для нескромних фантазій

Як передає Politeka.net, 35-річна зірка опублікувала нове фото в своєму мікроблозі в Instagram, на якому постала разом з подружкою.

Дівчата позували біля кромки океану, сидячи на білосніжному піску. Обидві були в спокусливих бікіні. Брюнетка Віка прикрила плечі напівпрозорим парео.

Фантастичний пейзаж, фігуристі красуні та їх щасливі посмішки зробили свою справу - це фото здатне позбавити сну кого завгодно.

У підписі співачка привітала подружку з днем народження. Знімком, швидше за все, Смеюха вирішила нагадати їй про той прекрасний час, проведений удвох на відпочинку.

"З днем народження, дорога подружка! 😍 Від щирого серця вітаю! Бажаю тобі здоров'я і щастя! Скільки в тобі позитивної енергії і людських достоїнств!!! Твоя мудрість і чарівність, робить тебе особливою. Бажаю тобі любові. Любові взаємної, чистої, красивої і, звичайно ж, щасливої!!!!😇 ❤", - йдеться в повідомленні.

Раніше ми розповідали, солістки з "НеАнгелів" Вікторія Смюха і Слава Камінська після 15 років існування групи, оголосили про те, що кожна вирішила йти своєю дорогою.

"Мені не подобається слово "розпалися", ми з @vikanablack пов'язані назавжди, просто далі ми йдемо порізно, - заявила Камінська в своєму Instagram. - З пісні слів не викинеш, "Роман" не пропаде з плейлистів тисяч людей❤ Спасибі всім, хто був з нами поруч всі ці роки... не прощаємося".

Нагадаємо, Віка з "НеАнгелів" заплющилася від задоволення, позбувшись білизни і розкрив халатик:" розцвіла...".

Як повідомляла Politeka, засмагла Сміюха з "НеАнгелів" відчинила шубу, посвітивши бездоганним тілом:»чарівний вигляд".

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