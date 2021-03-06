Відома українська телеведуча Леся Нікітюк показала шанувальникам, як проводить час зі своєю мамою, у якої сьогодні День народження
Про це повідомляє Politeka з посиланням на акаунт української знаменитості у соцмережі.
Так, на сторінці Лесі з'явилась підбірка сторіс, у яких вона вітала "маму Кет" з Днем народження.
"Безмежно вдячна Богу, що ти моя мама", - написала Нікітюк під фото.
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У коментарях фоловери телеведучої також привітали її маму з Днем народження і побажали їй міцного здоров'я, щастя і довгих років життя. Також мамі Нікітюк подякували за таку доньку як Леся.
Сама ж телеведуча вирішила показати шанувальникам "побутові сторіс", у яких вона знімала, як вони з мамою обирають страви для святкового бенкету. Також пізніше Леся анонсувала "зоряного гостя" на банкеті, але поки що невідомо, про кого йде мова.
"Як ви і просили, Леся Іванівна вибирає меню на завтрашній бенкет. Зазвичай вона сама там виступає, а тут - організовує. Так, мамочко, з гарячого - картопля з соусом, стейк із сьомги на мангалі, окунь на мангалі, ребра в медовій глазурі, голубці, курка табака", - зачитала меню Леся.
У відповідь на це мама Лесі "вбила" жартом.
"Можна нормальну курку без табака того?" - запитала вона.
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