Актриса Анна Саліванчук порадувала шанувальників яскравими фото в спокусливому образі

Як повідомляє Politeka.net, чарівна дружина продюсера "Квартал 95" Олександра Божкова Анна Саліванчук, після народження двох дітей виглядає просто приголомшливо. Красуня обожнює яскраві фотосесії, результатами яких частенько ділиться з фанатами у своєму мікроблозі в Instagram. Так, цього разу зірка виклала в мережу кілька кадрів, на яких з'явилася в дивовижному образі, а в підписі до публікації розповіла, чому так важливо робити добро.

Як видно, на нових фото Анна відображена в кімнаті затишної Київської фотостудії. Перед камерою вона з'явилася в сильній шовковій сукні насиченого синього кольору і цікавого фасону, під яким немає білизни. Свій образ актриса доповнила світлим піджачком, який висить на плечах. Цей наряд підкреслив апетитну фігуру зірки і її пружне декольте. Волосся артистки розпущене і недбало укладене, а на її обличчі легкий макіяж, вона кидає млосні погляди в об'єктив.

У підписі до публікації Саліванчук написала: "Чим більше добра ми робимо, тим щасливіше себе почуваємо! Помічали цю магію? Тоді ми відчуваємо себе фізично, психологічно і в усіх інших сенсах краще. Навіть є така практика: якщо все йде на так, як планували, невдачі вишикувалися в чергу, стали помічати, що тільки втрачаєте «по всіх фронтах» - просто почніть робити добро щодо інших людей. Магія працює безвідмовно! Спробуйте". Шанувальники в захваті від нових фото Анни, красуню засипають компліментами в коментарях фото.

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