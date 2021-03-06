Співачка Оля Полякова розбурхала дикими танцями - не кожен так зможе
Як передає Politeka.net, 37-річна артистка опублікувала свіже відео в своєму TikTok, в якому постала в кокетливому образі (щоб подивитися ролик, проскрольте вниз).
Так, невгамовна Полякова постала при повному параді - з ідеально випрямленими локонами та яскравим макіяжем. На ній була "плямиста" міні-сукня на запах червоного відтінку, з V-подібним вирізом на грудях.
Артистка пустилася в танок, активно жестикулюючи руками і ляскаючи в такт музиці. У якийсь момент Оля повернулася до камери спиною, енергійно покрутивши сідницями.
"Відшльопала🙌 😍", - підписала кадри зірка.
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Користувачі кинулися коментувати побачене:
"Вік її не бере"
"Ти справжня Оля Полякова"
"Крашиха"
"Добрий день, ви дивовижна"
"Тіна Кароль краще"
Варто відзначити, співачка тільки недавно завела аккаунт в TikTok, але у неї вже більше 300 тисяч фоловерів. Зірка епатує публіку оригінальними витівками й зовсім не боїться здатися смішною.
Раніше ми розповідали, як Полякова на шоу "Маска" змусила зал аплодувати всього однією фразою. На офіційній сторінці шоу опублікували анонс нового ефіру, показавши "шматочок" , в якому співачка розкрила правду життя: "Ви знаєте, що ми ніколи не дорослішаємо. Змінюються тільки ці довбані цифри в цьому довбаному паспорті. А розуму...". Своїми словами артистка зірвала овації, в тому числі й від своїх колег, зіркових детективів.
Нагадаємо, дочка Олі Полякової засвітилася з відомим блогером і невдало заспівала мамин хіт: "знущається..."
Як повідомляла Politeka, Бабка в "Масці" збовтнула Данилкові та Поляковій зайве, і видала себе: "Таке могла витворити тільки...".
Також Politeka писала, мати Олі Полякової показала, як виглядала співачка після пологів, фото з сімейного архіву: "як швидко летить час".